Feu vert pour la conception des satellites ViaSat-3

Les groupes ViaSat, spécialisé dans les services de haut débit, et Boeing annoncent la conclusion de l’examen préliminaire de conception portant sur les deux premiers satellites ViaSat-3.



La réalisation de cette étape permet à ViaSat et Boeing de commencer les travaux de conception détaillés sur chaque satellite. Le premier satellite de classe ViaSat-3 devrait être lancé en 2019.



Les satellites de bande Ka de type ViaSat-3 devraient fournir des capacités sans précédent en termes de rapidité et de souplesse de service. Les deux premiers satellites se concentreront sur les Amériques et sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, respectivement, avec un troisième satellite prévu pour la région Asie-Pacifique, complétant la couverture mondiale de ViaSat. Chaque satellite ViaSat-3 devrait fournir plus de 1 Tb par seconde de capacité de réseau et tirer parti de niveaux élevés de flexibilité pour diriger dynamiquement la capacité là où les clients sont situés.

