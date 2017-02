Corse : 1ère Maison de Services Au Public avec internet par satellite

La première Maison de Services Au Public (MSAP) adossée à un bureau de Poste et reliée à internet par satellite a été inaugurée en Corse du Sud.



Il s'agit là du fruit d'un partenariat pilote entre Eutelsat, via sa filiale tooway, et La Poste, contribuant ainsi à résorber la fracture numérique quelques semaines seulement après la décision de la Collectivité Territoriale de Corse de mettre en place un dispositif d'« inclusion numérique ».



La Maison de Services Au Public de Petreto-Bicchisano est ainsi la première de Corse à être reliée à Internet haut débit via une connexion satellite. Située dans une zone montagneuse isolée des réseaux terrestres, la MSAP adossée au bureau de poste de Petreto-Bicchisano s'appuie sur la technologie satellitaire pour proposer à ses usagers des services numériques et de visio-conférence, réunis au sein d'un îlot numérique.



La Poste et Eutelsat, en coopération avec l'opérateur Nomosphere pour le réseau Wi-Fi, joignent ainsi leurs forces pour offrir à tous une navigation fluide sur les sites des partenaires signataires tels que Pôle Emploi, les caisses d'allocation familiale, d'assurance maladie, de retraite, de mutualité sociale agricole, et les opérateurs locaux.

