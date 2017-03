OneWeb et Intelsat vont fusionner et développer l'Internet par satellite

Les opérateurs OneWeb et Intelsat viennent d'annoncer un accord concernant leur fusion.







D'autre part, Intelsat et le groupe de télécommunications japonais SoftBank se sont mis d'accord pour un investissement de SoftBank, à hauteur de 1,7 milliards de dollars, dans la nouvelle entreprise résultant de la fusion. Cet investissement permettra à la nouvelle société résultant de la fusion d'Intelsat et OneWeb de développer un service d'accès Internet par satellite mondial à prix abordable grâce à une constellation de micro-satellites placés en orbite basse.



Les atouts complémentaires d'Intelsat et OneWeb, conjugués à l'investissement de SoftBank, visent à créer une entreprise plus solide sur le plan financier permettant d’obtenir la souplesse nécessaire pour mettre en place de façon dynamique de nouvelles opportunités de croissance face à l'explosion de la demande de connectivité haut débit partout dans le monde.



En décembre 2016, SoftBank avait déjá annoncé un investissement d’un milliard de dollars de OneWeb afin de soutenir son développement technologique.



Si tout se passe bien, le service d'accès Internet par satellite OneWeb/Intelsat sera lancé en 2022. | Plus

