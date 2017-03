Eutelsat Broadband fait évoluer ses offres à destination des professionnels

Les offres Tooway destinées aux professionnels situés en Europe, en Afrique du Nord et dans une large partie du Moyen-Orient évoluent à plusieurs niveaux.



Les débits sont désormais portés d'un maximum de 22 Mb/s à un maximum de 300 Mb/s avec des volumes d'échange de données jusqu'à 500 Go/mois.



Au delà des performances, les offres Tooway Business permettent également de bénéficier de services qui ne sont pas disponibles avec les offres pour les particuliers. C'est notamment la possibilité d'avoir des adresses IP fixes, un meilleur débit même pendant les heures de forte utilisation du service ou encore des débits garantis.



Ces services destinés aux professionnels sont commercialisés sous forme de solutions clé en main avec différents paliers selon les besoins estimés, y compris des services dédiés aux communications machine to machine (M2M).



Ces offres sont disponibles auprès des distributeurs Tooway proposant des solutions pour les professionnels. | Plus

