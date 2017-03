Eutelsat et ViaSat s'associent

L'opérateur de satellites Eutelsat et le fournisseur de services de haut débit ViaSat ont décidé de créer une entreprise conjointe qui combinera l’activité européenne en haut débit du premier et le savoir faire technologique et l'expertise auprès des FAI du second.



L'objectif de ce partenariat, dont la base sera à Lausanne, en Suisse, est de mettre en place deux structures qui permettront le développement du marché du haut débit en Europe.



La première, Wholesale Services, sera chargée de fournir des services de haut débit et de mobilité, en Europe et en Méditerranée, aux distributeurs Eutelsat déjà établis ainsi qu'aux nouveaux points de revente. Cette structure, s’appuiera sur le satellite KA-SAT, et sera détenue à 51% par Eutelsat et à 49% par ViaSat.



La deuxième activité sera, quant à elle, chargée du marché des particuliers dans les mêmes géographiques que sa « soeur », avec une participation inversée dans le capital : 51% pour ViaSat et 49% pour Eutelsat. | Plus

