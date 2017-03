Afrique : de nouveaux services d'accès Internet par satellite à l'horizon

Intersat, l'un des plus importants fournisseurs de solutions internet sur le continent africain, offrira une connectivité Internet par satellite entreprises et aux particuliers via le satellite NSS-12 de SES, situé à 57° Est.



Le dernier accord avec SES inclut un nouveau contrat de capacité en bande C, des services d'infrastructure depuis le téléport de SES à Betzdorf et un renouvellement de la capacité modernisée en bande Ku depuis le téléport de SES à Djibouti.



Intersat utilisera également le service SES Enterprise+ Broadband pour offrir une connectivité large bande à haut débit à travers l'Afrique, desservant des secteurs comme les banques, des clients professionnels et des fournisseurs d’accès à Internet.



Lancée en 2015, Enterprise+ de SES est une solution de connectivité par satellite gérée, prête au déploiement et personnalisée, offrant des services de niveau opérateur et permettant un large éventail d’applications, dont une connectivité pour la planification des ressources de l’entreprise (ERP), des réseaux privés virtuels (VPN), des services de voix sur IP (VoIP), le trafic de données à distance et la multidiffusion vidéo. | Plus

