Nordnet donne rendez-vous à ses partenaires et aux antennistes

Nordnet développe son réseau de partenaires et va à leur rencontre dans plusieurs villes de France.



Le fournisseur d'accès Internet par satellite leur proposera un nouveau contrat de partenariat (incluant un mode de commissionnement récurrent), en accentuant la communication et en leur proposant des formations, notamment en formation à distance (e-Learning) ou à travers des rencontres sur le terrain.



Norndet donne ainsi rendez-vous à ses partenaires, ou aux antennistes et revendeurs souhaitant devenir partenaires, le 25 avril prochain à Rennes. Les prochaines dates seront ensuite les 16 mai à Vittel puis le 13 juin à Clermont-Ferrand.



Pour s'inscrire, les intéressés doivent remplir le formulaire en cliquant ici. | Plus

Afrique : de nouveaux services d'accès Internet par satellite à l'horizon 23/03/2017 › Alerte info

Saisissez votre adresse e-mail ci-dessous : Abonnez-vous à notre "Alerte Info" pour ne rien rater des nouveautés de l'Internet par satellite.