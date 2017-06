Lancement du service Internet par satellite Konnect Africa broadband

Eutelsat Communications vient de lancer son service d'accès Internet par satellite de nouvelle génération Konnect Africa.



Les premiers partenaires comprennent les opérateurs locaux, les entreprises de télécommunications et les revendeurs sur le continent africain, notamment AfrikaNet GoSat (Cameroun, Côte d'Ivoire), Bentley Walker (multiples marchés africains), Bloosat (Cameroun, Afrique centrale), Coollink (Nigéria), Global Broadband Solution (République Démocratique du Congo), Ubora Systems (Kenya), ainsi que China Telecom qui établit des liens de communication entre le continent africain et la région Asie-Pacifique. Ces partenaires bénéficieront d'un soutien commercial, marketing et technique spécialisé de Konnect Africa et d'une formation visant à améliorer la qualité du service.



Konnect Africa utilise la capacité sur le satellite Al Yah 2 de Yahsat (16 bandes Ka), avec une extension soutenue par 18 autres spots sur le satellite Al Yah 3 qui devrait être lancé d’ici la fin de 2017. Konnect Africa vise à couvrir la plupart de la région de l’Afrique subsaharienne d’ici 2019. | Plus

