Hispamar expose ses solutions d'internet par satellite

Hispamar, filiale brésilienne d'Hispasat, présente actuellement ses solutions d'internet par satellite en bande Ka au salon Futurecom 2017 qui se déroule actuellement à São Paulo, au Brésil.



L'objectif du groupe : proposer ses services au marché des télécommunications et aux Fournisseurs d'Accès Internet en alternative à l'infrastructure terrestre faible ou inexistante, tant dans les zones urbaines que rurales, en permettant d'accélérer ainsi l'expansion du haut débit.



Rappelons que Hispamar a lancé en septembre le satellite Amazonas 5, actuellement en phase de tests : ses 34 répéteurs en bande Ka fourniront des services de connectivité dans les principaux pays d'Amérique Centrale et du Sud. | Plus

